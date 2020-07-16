Samanyolu Haber /Gündem / Yeterli imzaya ulaşamayan AKP’li grup, kamu avukatlarına baskı yapıyor /16 Temmuz 2020 09:27

Yeterli imzaya ulaşamayan AKP’li grup, kamu avukatlarına baskı yapıyor

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, AKP’ye yakın avukatların baro kurmak için yeterli imza bulamadıklarını belirtti.

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Çoklu baro yasa değişikliğinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle beraber yeni baro kurma girişimleri de başladı. İstanbul’da AKP’yi destekleyen kesimin baro kurmak için imza topladığı ancak yeterli imzaya ulaşamadıkları öğrenildi.

Seyhan Avşar'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, kamu avukatlarına AKP’li baro için imza verip kayıt olmaları için baskı yapmaya başlandığı iddia edildi. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, AKP’ye yakın avukatların baro kurmak için yeterli imza bulamadıklarını belirterek, “Kamu avukatlarının baroya kayıt olmasına gerek yoktu. Ancak düzenleme ile bu durum değiştirildi. Yeterli imzayı toplayabilmek için kamudaki avukatları zorlayacaklar. ‘Ya gel baroya kayıt ol ya da memurluktan atılırsın’ diyecekler” dedi.

CHP’nin yürütmenin durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını anımsatan Durakoğlu, “Anayasa Mahkemesi’ne öncelikle yürütmenin durdurulması talebiyle başvuru yapılacak. Mahkeme 5 ay sonra karar verirse, geçmiş süreçte kurulan barolara müdahale edilemiyor. Bu nedenle ilk başvuru yürütmenin durdurulması talebiyle yapılacak. İkinci etapta ise düzenlemenin iptal edilmesi için çabalayacağız” diye konuştu.

Ayrıca Durakoğlu, şu süreçte AKP’yi destekleyenler dışında hiçbir gurubun baro kurma girişimi olmadığını da belirtti.
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