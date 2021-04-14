Samanyolu Haber /Gündem / "Yetim ağladığında, arş titrer arş!" /14 Nisan 2021 11:04

"Yetim ağladığında, arş titrer arş!"

CHP Gelen Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu '128 milyar dolar nerede' afişlerini indirmek için parti binalarına yönelik operasyonlara sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fakirin, fukaranın, yetimin parasını soruyoruz sana. Yetim ağladığında, arş titrer arş!" dedi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) rezervlerindeki 128 milyar dolarlık azalmaya dikkat çekilerek hükûmete yöneltilen, "128 milyar dolar nerede?" sorusunun yer aldığı afişlerin kaldırılmasına ve parti binalarına yönelik operasyonlara sert sözlerle tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Gece yarısı vinçlerin yetmemiş, Özel Harekat polislerini baskına göndermişsin parti örgütlerimize. Mesele ne; '128 milyar dolar nerede' pankartlarını indirmek! Fakirin, fukaranın, yetimin parasını soruyoruz sana. Yetim ağladığında, arş titrer arş!" dedi.



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