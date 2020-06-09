Yetki Erdoğan'da, 18 yıldır niye kullanmadı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ayasofya'yı ibade açma yetkisinin Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olduğuna işaret ederek, "18 yıldır yapılmayan şey niye şimdi yapılmaya çalışılıyor?" sorusunu yöneltti.







Kılıçdaroğlu partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında gündeme dair kritik başlıkları kurmaylarıyla birlikte masaya yatırdı.





Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılması için hazırlık yapılası talimatı verdiği iddialarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Yetki Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. 18 yıldır yapılmayan şey niye şimdi yapılmaya çalışılıyor. Dini kullanarak siyaset yapma alışkanlığı var." dedi.





"MECLİS BAŞKANI İŞLEVİ OLMADIĞINI ORTAYA KOYDU"





CHP MYK'da İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ve tutuklanması da ele alındı.





Habertürk'ün haberine göre Berberoğlu'nun hukuksuz ve kindar bir şekilde tutuklandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Meclis Başkanı bu olayla bir işlevi olmadığın ortaya koydu. Teamüllere aykırı bir şekilde saray talimatıyla davrandı. AKP Grup Başkanvekilleri'ni alıp Kızılay'a adliyelere gidin sorun bakalım adalet var mı?" dedi.





Toplantıda genç nüfusun istihdamı ile ilgili bir de komisyon kurulmasına karar verildi.