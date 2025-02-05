Samanyolu Haber /Gündem / 'Yetkililer gündemden düşsün istiyor ama yok öyle yağma' /05 Şubat 2025 13:22

'Yetkililer gündemden düşsün istiyor ama yok öyle yağma'

Nefes yazarı Deniz Zeyrek, Bolu Kartalkaya'daki Kayak Merkezi'nde 78 kişinin ölümüne neden olan Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili 9 soru sorarak, "Sıraladığım bütün soruların cevabı bende mevcut. Ancak, ilgili bakanlığın bu yazıyı üzerine alıp açıklama yapmasını bekliyorum ve kendilerini nasıl savunduklarını merak ediyorum" dedi.

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Deniz Zeyrek, "Kartalkaya yangınıyla ilgili 9 soru" başlıklı yazısında, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasının gündemden düşmesi için resmi yetkililerin dua ettiğini savunarak, "Yok öyle yağma! Konunun gündemden düşmesine izin vermeyeceğiz. Birileri unutturmaya çalışsa da biz onlara hatırlatacağız" ifadelerini kullandı. Günlerdir konunun uzmanlarıyla, oteli iyi bilen turizmcilerle, bürokratlarla konuştuğunu belirten Zeyrek, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanıtlamasını isteyerek, faciayla ilgili 9 soru sordu:

"1- Oda sayısı ilk planda 150 olan bu otel, 2019’da 200 odalı hale getirildi mi?

2- Turizm Bakanlığı 2021’de yaptığı denetimde eklenen 50 odayı belgeye yazdı mı?

3- 2024 yılında yapılan denetimde acil durum planlarına, yangın merdivenine, yönlendirmelere bakıldı mı? Yoksa yönetmelik değişikliği gerekçe gösterilerek bu denetimler es mi geçildi?

4- Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte mevcut binalarda alınması gereken tedbirlerin tamamlatılması için 31 Aralık 2023’e kadar süre verilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tesislerin hepsinden bunu istedi mi? Bazı işletmelerden istemediyse neden istemedi?

5- Eski tesislere verilen yangından korunma önlemlerinin alınması süresi 2023 Aralık ayında dolduğu halde neden 2024 yılının önce mayıs sonra ağustos ayına kadar uzatıldı?

6- Süre verilen otellerin çalışmaya devam etmesine neden izin verildi?

7- Bu tesislerden, Turizm Geliştirme Ajansı’ndan parayla temin edilen güvenli turizm sertifikası, sürdürülebilirlik sertifikası almaları yerine itfaiye gibi kuruluşlardan uygunluk belgesi alınması neden şart koşulmadı?

8-Yangından sonra mühürlendiği açıklanan 4 binden fazla otelin gerçek mühürlenme nedenleri nelerdir?

9- Mevzuatta yapılan ve belediyeleri devre dışı bırakıp bütün yetkileri Turizm Bakanlığı’nda toplayan değişiklikler olmasaydı, bu üzücü olay yaşanır mıydı?"
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