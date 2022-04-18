Samanyolu Haber /Gündem / YHT biletlerine 4 ayda 3’üncü zam /18 Nisan 2022 16:09

YHT biletlerine 4 ayda 3’üncü zam

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren seferlerine yüzde 15 daha zam yaptı. Son zamla birlikte bu yıl YHT’ye üçüncü kez zam yapılmış oldu.

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Bugünden itibaren geçerli olan zamla birlikte, Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 67 liraya yükseldi. Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 182 liraya çıktı. Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 130,5 lira olan bilet fiyatı 151 lira oldu.
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olan TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 oranında zam yapıldı. YHT seferlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında da yüzde 10 zam yapılmıştı. Ocak ayından bu yana yapılan zamların toplamı yüzde 51,8 oldu.
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