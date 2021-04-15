Meclis'e 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke gönderildi. Hakkında fezleke düzenlenen isimlerden biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.





Fezlekeye cevabı sert olan Kılıçdaroğlu Twitter hesabından ”Fezleke göndermiş, dokunulmazlığımı kaldıracakmış… Hodri meydan!” notuyla bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları söyledi.





“Ülke lebaleb hasta, hastanelerde yer yok. 128 milyar doların nereye gittiği belli değil. Gece yarısı muhalefet partisinin ofislerini basıyorlar vinçlerle. Gündemi değiştirmek gerekiyor. Algıların algıları tutmadı. Şimdi ne yapıyorlar. Fezleke düzenliyorlar. Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığını kaldıracağız diye. Önemli olan Kılıçdaroğlu değil, ülke. Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin. Yiğide savaş bayramdır, hodri meydan.”



