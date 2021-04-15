Samanyolu Haber /Gündem / "Yiğide savaş bayramdır, hodri meydan" /15 Nisan 2021 09:06

"Yiğide savaş bayramdır, hodri meydan"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait fezleke ve dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu. Kılıçdaroğlu, hakkındaki fezleke için “Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin. Yiğide savaş bayramdır, hodri meydan” yorumunda bulundu.

"Yiğide savaş bayramdır, hodri meydan"

Meclis'e 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke gönderildi. Hakkında fezleke düzenlenen isimlerden biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. 

Fezlekeye cevabı sert olan Kılıçdaroğlu Twitter hesabından ”Fezleke göndermiş, dokunulmazlığımı kaldıracakmış… Hodri meydan!” notuyla bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları söyledi. 
 
“Ülke lebaleb hasta, hastanelerde yer yok. 128 milyar doların nereye gittiği belli değil. Gece yarısı muhalefet partisinin ofislerini basıyorlar vinçlerle. Gündemi değiştirmek gerekiyor. Algıların algıları tutmadı. Şimdi ne yapıyorlar. Fezleke düzenliyorlar. Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığını kaldıracağız diye. Önemli olan Kılıçdaroğlu değil, ülke. Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin. Yiğide savaş bayramdır, hodri meydan.”

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"Yiğide savaş bayramdır, hodri meydan"

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