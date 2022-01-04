Samanyolu Haber /Gündem / Yiğit Bulut, 'Duty Free'yi de söğüşlemiş /04 Ocak 2022 11:10

Yiğit Bulut, 'Duty Free'yi de söğüşlemiş

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olan Yiğit Bulut'un Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Duty Free mağazasına girerek alışveriş yaptığı öne sürüldü.

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Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki Duty Free (gümrüksüz satış) mağazasında yaşandığı iddia edilen çarpıcı bir olayı köşesine taşıdı.

Pehlivan'ın görgü tanıklarından aktardığına göre, bir kişi korumaları eşliğinde iç hat yolcusu olmasına rağmen Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki Duty Free mağazasına girerek alışveriş yaptı.

Pehlivan, özel muamele gören sözkonusu yolcunun kim olduğu konusunda isim vermeden "“Dolar 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün” diyen biri vardı ya, işte o!" dedi. Pehlivan'ın sözleri akıllara AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Yiğit Bulut'u getirdi.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Baştan söyleyeyim, görenlerin yalancısıyım.

Bundan birkaç hafta önce, sabahın erken saatleri...

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki Duty Free mağazası...

Bir kasiyerin ağzından “Bu ne saçma şey” sözü duyuldu. Öyle ya, bir iç hatlar yolcusu nasıl oluyordu da sepetini doldurabiliyordu? Sima zaten tanıdıktı, yanındaki korumalar da dikkat çekiyordu.

Her şey ayarlandı. Orada bulunan bir yurtdışı yolcusunun pasaportu rica edildi ve nihayetinde sepetteki tütün ürünleri ucuza satın alınabildi.

Kim miydi o hakkı yokken özel muamele gören yolcu?

“Dolar 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün” diyen biri vardı ya (Yiğit Bulut), işte o!"
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