Samanyolu Haber /Gündem / Yiğit Bulut Haberal'ı hedef aldı, MHP'liler attığı tweeti sildirdi /07 Ekim 2019 11:06

Yiğit Bulut Haberal'ı hedef aldı, MHP'liler attığı tweeti sildirdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, bir dönem Başbakan Bülent Ecevit'in de doktorluğunu yapan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bir süre tedavi gördüğü Başkent Hastanesinin kurucusu Mehmet Haberal'a ağır ithamlarda bulundu.

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Yiğit Bulut'tan Mehmet Haberal'a ağır itham: Bahçeli o hastanede ise hemen çıkarılmalı!


Bulut, Haberal'a güvenmediğini ve Bahçeli'nin Başkent Hastanesi'nde ise başka bir hastaneye acilen sevkinin yapılması gerektiğini savunurken MHP'lilerin tepkisi üzerine attığı tweeti sildi.

Bulut sosyal medya hesabından paylaştığı yorumda, Haberal ile ilgili, "Bir noktanın da altını çizmeliyim; 2001 krizi ve Mehmet Haberal’ın hastanesi’ne teslim edilen Ecevit! VE SONRASI YAŞANANLAR! Bu haberal denilen adama hayat boyu güvenmedim, güvenmem... EĞER SAYIN BAHÇELİ hala ordaysa acilen başka hastaneye nakil edilmeli!BUNU BU KONUDA ÇOK ŞEY BİLEN, BİZZAT YAŞAYAN BİR TÜRK VATANDAŞI VE BİR TÜRK MİLLİYETÇİSİ OLARAK SÖYLÜYORUM! BU HABERAL DENEN ADAM TÜRK MİLLETİ’ne asla iyilik yapmaz! YAPAMAZ!" ifadelerini kullandı.

Bulut'a ilk tepki ise Haberal'ın oğlu ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal'dan geldi. Erkan Haberal, Bulut'a "Sarhoş, ayyaş senin ne olduğunu bilmeyen mi var" diye sordu.

Bulut, daha sonra yaptığı ikinci açıklamasında ise şunları yazdı:

"Neyse ben 2001’i bazıları gibi internetten okumadım! YAŞADIM! Uyarımı yaptım! Söyleyeceğimi söyledim! Gerekirse isim saat yıl yer olarak da açıklarım! SAYIN BAHÇELİ’ye sorun YİĞİT BULUT SİZİ SEVER Mİ DİYE! Ben söyledim, uyardım, çekiliyorum! Hoşçakalın! Ben söyleyeceğimi söyledim, BİR TÜRK VATANDAŞI, BİR TÜRK MİLLİYETÇİSİ OLARAK, gerisi karar sizin, AMA ŞUNU UNUTMAYIN; sonucuna katlanırsınız! BİR DAHA DA BU KONU HAKKINDA YAZMAM!"

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