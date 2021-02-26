Yiğit Bulut Naci Ağbal'a fena yüklendi

Doların 7,48 TL’ye kadar yükselmesi, Borsa İstanbul’da kayıpların artması yatırımcıları tedirgin ediyor. Doların 6,90 TL’den üç günde 7,40 TL’nin üzerine tırmanmasına Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan da bir yorum geldi.





AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla isim vermeden Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal’ı hedef aldı.





Bulut, “Bu akşam (25 Şubat) Amerikan piyasalarında yaşananlar çok önemli. ABD 10 yıllık faizi yüzde 1,6 üstünü gördü. Umarım, bu yaşananlardan, birileri özellikle birileri, faiz arttırmak ile kurun kalıcı düşürülemeyeceğini sadece ülkesinin kaynaklarını kısa vadede sömürttüğünü anlamıştır!!” ifadelerini kullandı.





Peş peşe mesajlar paylaşan Bulut, “Gelişmekte olan piyasalarda merkez bankası en yüksek faizi veren Türkiye. Bu gece parası en çok değer kaybeden Türkiye… Anlamı çok açık; faizi yükseltmek ile paranın değeri korunamıyor!” dedi.



