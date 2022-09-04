AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Yiğit Bulut, Rusya ile Avrupa arasında yaşanan doğal gaz krizini fırsata çevirdi. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanların doğalgaz zammı nedeniyle kışı Türkiye’de geçireceğini öne süren Bulut, turizmcilere ve emlakçılara “Malınızı ucuza kaptırmayın” çağrısı yaptı.







Yiğit Bulut, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İlahi Adalet!

Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirmek için harekete geçti.

İstanbul, İzmir, Antalya ve birçok ilde oteller kışı dolu geçireceği gibi ev alım ve kiralama için harekete geçtiler!

Malınızı ucuza kaptırmayın

Muhtaçlar!

İlahi adalet!” ifadesini kullandı.













Rus petrol şirketi Gazprom, 3 gün boyunca kapalı olacağı duyurulan Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilen yağ sızıntısı nedeniyle Avrupa’ya gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu açıklamıştı. Almanya’da ucuz marketlerde 27 euroya Türkiye tatili satışı yapıldığı ortaya çıkmıştı.