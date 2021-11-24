Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Yiğit Bulut'un cep telefonundan yaptığı işlemler...' /24 Kasım 2021 11:48

'Yiğit Bulut'un cep telefonundan yaptığı işlemler...'

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, döviz kurundaki tırmanışla Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Yiğit Bulut ve Cemil Ertem'in yaptığı öne sürülen döviz alım-satım işlemlerine dikkat çekti.

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CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı ve sonrasında döviz kurundaki dalgalanmanın artışına dair çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

Döviz krizi sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un yaptığı iddia edilen döviz alım satım işlemlerine dikkat çeken Erdoğdu, "Yiğit Bulut'un cep telefonundan yaptığı işlemler şüpheli işlemlerdir" ifadelerini kullandı.

CEMİL ERTEM DE MUTLAKA İNCELENMELİ

Bulut'un döviz alım satım işlemleri yapıyorsa bu işlemlerin kime veya hangi şirketlerin hesabına ait olduğunun mutlaka incelenmesi gerektiğini belirten Erdoğdu, aynı şüphelerin bir diğer Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem için de söz konusu olduğunu sözlerine ekledi.

ORTAYA ÇIKARMAMIZ LAZIM

Erdoğdu, açıklamalarının devamında vergi cennetlerinde kurulan off-shore şirketlere dikkat çekerek "Bu şirketlerin gerçek ilişkilerini ortaya çıkarmamız lazım. Yani kurulmuş bir şirketin arkasındaki ismin arkasındaki ismin arkasındaki ismi bulmamız gerekecek" dedi.

KENDİLERİNİN GÜVENLİ LİMANLARDA OLDUĞUNU DÜŞÜNMESİNLER

Erdoğdu, "Bu soygunlar azalsın diye söylüyorum: Sakın kendilerinin çok güvenli limanlarda olduğunu düşünmesinler" ifadeleriyle sözlerine devam etti. Erdoğdu, "Türkiye Cumhuriyeti devletini ve bu kutsal ulusu kim soymuşsa, en profesyonel mesleki tecrübeyle söylüyorum; bu hakkı geri alacağız" ifadelerini kullandı.
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