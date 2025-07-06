Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı, durumu ağır

Bir süredir ciddi bir hastalıkla mücadele ettiği belirtilen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci Yiğit Bulut'un hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.





Oda TV yazarı Hürrem Elmasçı'nın kaleme aldığı yazıda Bulut'un durumunun ağır olduğu ve ziyaretçi yasağı getirildiği belirtildi.





Yazıda, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı hastanede olan Bulut'u da ziyaret ettiği öne sürüldü.





Elmasçı, "Dursun Özbek de o hastanede tedavi görüyor, onu da ziyaret etmiş. O zaman öğrenmiş durumu. Lakin "Yiğit Bulut'a ziyaretçi yasağı var, uğrayamadım bile" dedi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yiğit Bulut’u ziyaret ettiğini öğrendim." ifadelerini kullandı.