Samanyolu Haber /Dünya / Yıkanıp, kefenlenip denize atıldı /29 Ekim 2019 11:50

Yıkanıp, kefenlenip denize atıldı

ABD'li yetkililer Cumartesi günü Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen operasyonda ölen IŞİD lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin cenazesinden geriye kalanların denize gömüldüğünü söyledi. Yetkililere göre, İslami kurallar da yerine getirildi.

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IŞİD lideri Bağdadi'nin ABD özel kuvvetlerinin düzenlediği operasyon sırasında tünele kaçtığı ancak yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattığı belirtilmişti.

Reuters haber ajansına konuşan yetkililer, Bağdadi'nin cenazesinden geriye kalanların denizde tam olarak nereye gömüldüğü ya da İslami kurallara göre düzenlenen törenin ne kadar sürdüğü konusunda ayrıntı vermedi. İki yetkili, Bağdadi'nin cenazesinin uçaktan denize bırakıldığını düşündüklerini söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley Pazartesi günü Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında Bağdadi'nin cenazesinden geriye kalanlara silahlı çatışma kanunu uyarınca uygun şekilde muamele edildiğini söylemiş ancak başka ayrıntı vermemişti.

2011 yılında Pakistan'da düzenlenen operasyonda öldürülen El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in cenazesinin de denize bırakıldığı açıklanmıştı. Bin Ladin'in cenazesi uçak gemisi USS Carl Vinson'a nakledilmiş, yıkanıp kefene sarılarak, duası da yapılarak denize bırakılmıştı.

GÖRÜNTÜ VE FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILACAK

ABD Genelkurmay Başkanı, Bağdadi operasyonundan görüntü ve fotoğrafların gizlilik dereceleri değerlendirildikten sonra basın mensuplarıyla paylaşılacağını belirtti.

Suriye Demokratik Güçleri’nden bir yetkili Bağdadi operasyonunun ortak bir operasyon olduğunu iddia etmişti. ABD Genelkurmay Başkanı operasyonun sadece ABD kuvvetleri tarafından düzenlendiğinin altını çizdi. Operasyonda canlı yakalanan iki kişinin de gözaltında olduğunu belirtti.

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