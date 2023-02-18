Yıkılan 500 yıllık tarihi camiyi AKP'li restore etmiş!





Ancak 2015 yılının eylül ayında ibadete kapatılan Ulu Cami’nin restorasyon çalışmaları 270 gün içerisinde bitmeyince şirket ek süre istedi.









Ek süre ile birlikte maliyet de 320 bin liraya çıktı. Cami ancak 2017 ocak ayında yeniden açılabildi.







Gazi Ergün yerel seçimlerden önce de AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu. Ergün’ün Doruk Restorasyon Mühendislik İnşaat Taahhüt Limited Şirketi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün istisna kapsamında davetli olarak açtığı ihaleyi 254 bin lira teklifle kazandı.