Samanyolu Haber /Politika / Yıkılan 500 yıllık tarihi camiyi AKP'li restore etmiş! /18 Şubat 2023 10:09

Yıkılan 500 yıllık tarihi camiyi AKP'li restore etmiş!

Adıyaman’da 500 yıl afetlere meydan okuyan tarihi Ulu Cami depremde yıkıldı. Caminin restorasyonu 2015’te AKP Malatya kurucu üyesi ve 2019 yerel seçimlerinde Malatya Battalgazi ilçesi belediye başkan aday adayı Gazi Ergün’ün şirketine adrese teslim ihale ile verilmişti.

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Gazi Ergün yerel seçimlerden önce de AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu. Ergün’ün Doruk Restorasyon Mühendislik İnşaat Taahhüt Limited Şirketi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün istisna kapsamında davetli olarak açtığı ihaleyi 254 bin lira teklifle kazandı.



Ancak 2015 yılının eylül ayında ibadete kapatılan Ulu Cami’nin restorasyon çalışmaları 270 gün içerisinde bitmeyince şirket ek süre istedi.



Ek süre ile birlikte maliyet de 320 bin liraya çıktı. Cami ancak 2017 ocak ayında yeniden açılabildi.

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