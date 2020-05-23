Samanyolu Haber /Ekonomi / Yıkılmaz denenler bir bir devriliyor: 145 ülkede çalışan dev şirket de havlu attı /23 Mayıs 2020 13:50

Yıkılmaz denenler bir bir devriliyor: 145 ülkede çalışan dev şirket de havlu attı

Turizm sektörünün aldığı darbe, sektörle ilintili iş kollarını da vurdu. Dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden biri olan Hertz, konkordato ilan etti.

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t24'ün aktardığı habere göre 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ABD merkezli araba kiralama şirketi Hertz, salgının seyahat sektörüne vurduğu darbe ve kiralık arabalara talebin azalmasının ardından cuma günü geç saatlerde konkordato ilanında bulundu.

Hertz'in yeni CEO'su Paul Stone konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Covid-19'un işlerimize ne kadar sert bir darbe vurduğunu göz önünde bulundurunca ve ekonomi ile seyahatin ne zaman normale döneceğini bilmediğimizi düşününce uzun bir iyileşme sürecini önlemek için bazı adımlar atmamız gerekiyor" dedi.

Stone, iflas anlaşmasından dört gün önce CEO ilan edilmişti. 11. madde kapsamında iflas başvurusunda bulunan Hertz, borçlarını yeniden yapılandırdığı süreç içinde faaliyetlerine devam edebilecek. İşlemlere Hertz'ün Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki operasyonları dahil edilmedi. 

Reuters'ın aktardığına göre Hertz'ün gelirinin büyük bir bölümünü havalimanlarındaki şubelerinden kiralanan arabalar oluşturuyor. Koronavirüs kapsamında hava seyahatinin durma noktasına gelmesi şirketi zor duruma soktu.

Havacılık sektöründen de birçok şirket işten çıkarmalar yapmak durumunda kaldı. 1918 yılında kurulan ve dünyanın en büyük araba kiralama şirketlerinden biri olan Hertz 145 ülkede faaliyet gösteriyor.
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