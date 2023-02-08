Yıkımın fotoğrafları... Depremden önce ve depremden sonra

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Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan ve Suriye’nin kuzeyini yerle bir eden depremlerde bir çok insan hayatını kaybederken, çok sayıda bina yıkıldı. İşte yalnızca Türkiye’yi değil tüm dünyayı yasa boğan deprem bölgelerinin öncesi ve sonrası fotoğrafları…
MALATYA-TREND GARDEN RESİDENCE
GAZİANTEP KALESİ
MALATYA-HACI YUSUF TAŞ CAMİ
HATAY AKADEMİ HASTANESİ
HATAY LATİN KATOLİK KİLİSESİ
ADANA- ÇUKUROVA
HATAY-ONTUR OTELİ ÇEVRESİ