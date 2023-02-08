Yıkımın fotoğrafları... Depremden önce ve depremden sonra









MALATYA-TREND GARDEN RESİDENCE





GAZİANTEP KALESİ









MALATYA-HACI YUSUF TAŞ CAMİ







HATAY AKADEMİ HASTANESİ





HATAY LATİN KATOLİK KİLİSESİ







ADANA- ÇUKUROVA







HATAY-ONTUR OTELİ ÇEVRESİ



Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan ve Suriye’nin kuzeyini yerle bir eden depremlerde bir çok insan hayatını kaybederken, çok sayıda bina yıkıldı. İşte yalnızca Türkiye’yi değil tüm dünyayı yasa boğan deprem bölgelerinin öncesi ve sonrası fotoğrafları…