Samanyolu Haber /Gündem / Yıkımın fotoğrafları... Depremden önce ve depremden sonra /08 Şubat 2023 15:52

Yıkımın fotoğrafları... Depremden önce ve depremden sonra

Türkiye’yi ve Suriye'yi vuran 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin öncesi ve sonrası fotoğrafları yaşanan trajediyi tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

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Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan ve Suriye’nin kuzeyini yerle bir eden depremlerde bir çok insan hayatını kaybederken, çok sayıda bina yıkıldı. İşte yalnızca Türkiye’yi değil tüm dünyayı yasa boğan deprem bölgelerinin öncesi ve sonrası fotoğrafları…



MALATYA-TREND GARDEN RESİDENCE


GAZİANTEP KALESİ




MALATYA-HACI YUSUF TAŞ CAMİ



HATAY AKADEMİ HASTANESİ


HATAY LATİN KATOLİK KİLİSESİ


ADANA- ÇUKUROVA 

HATAY-ONTUR OTELİ ÇEVRESİ
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