Yıl sonu dolar beklentisi açıklandı

Ocak anketinde yüzde 10,01 olan yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi de şubatta 10,06’ya yükseldi.TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) cari ay sonu beklentisi de yüzde 11,02 oldu.





GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak açıklandı.TCMB’nin beklenti anketi sonuçları, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan katılımcıların verdikleri yanıtların ortalamasından elde ediliyor.



