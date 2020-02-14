Samanyolu Haber /Ekonomi / Yıl sonu dolar beklentisi açıklandı /14 Şubat 2020 19:38

Yıl sonu dolar beklentisi açıklandı

Merkez Bankası Şubat Beklenti Anketi'nde yıl sonu dolar/TL kuru için beklenti 6,45 oldu.Merkez Bankası (TCMB) Şubat Beklenti Anketi yayımlandı. Ocakta 6,41 olan yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi, şubatta 6,45’e yükseldi. 12 ay sonrası (Şubat 2021) için kur beklentisi de bu dönemde 6,43’ten 6,51’e yükseldi.

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Ocak anketinde yüzde 10,01 olan yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi de şubatta 10,06’ya yükseldi.TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) cari ay sonu beklentisi de yüzde 11,02 oldu.

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak açıklandı.TCMB’nin beklenti anketi sonuçları, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan katılımcıların verdikleri yanıtların ortalamasından elde ediliyor.

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