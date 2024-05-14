Yılan hikayesine dönen Yargıtay seçimlerinde başkan belli oldu

Yılan hikayesine dönen Yargıtay Başkanlığı seçiminde, başkan nihayet belli oldu.



Yargıtay Başkanlığına 37. tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi



ÖMER KERKEZ KİMDİR?



1966 tarihinde Antakya’da dünyaya gelen Ömer Kerkez ilk, orta ve lise eğitiminin Antakya'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve bu bölümden 1988 yılında mezun oldu.



Mezuniyetin ardından vatani görevini Trabzon'ta tamamladı.



Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Ömer Kerkez pek çok il ve ilçede önemli görevlerde bulunmuştur.



Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerini yerine getirdi.



2017'de Yargıtay üyeliğine seçildi.



Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığı görevini yerine getiriyor.



Ömer Kerkez evli ve 3 çocuk babasıdır.