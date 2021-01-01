Yılbaşı çekilişine de şaibe düştü!

Özelleştirilmesinin ardından çekilişlerdeki 'milyonda bir ihtimallerle' gündeme gelen ve hakkında büyük şaibe oluşan Milli Piyango çekilişlerinden en büyük ikramiyenin dağıtıldığı Yılbaşı ikramiyesinin üzerine büyük gölge düştü.





Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL’lik büyük ikramiye bir adet çeyrek bilete isabet etti. Manisa Akhisar’da satıldığı açıklanan bilete 25 milyon lira vurdu. Diğer üç çeyrek biletinse satılmadığı belirtildi. Böylece üç çeyrek biletin ikramiye tutarı olan 75 milyon lira Türkiye Varlık Fonu’na kaldı.





Her yılbaşında tamamen tükenen çeyrek biletlerin bu sene bitmediği de görülmüş oldu, ancak bu yıla kadar büyük ikramiyenin çıktığı biletlerin satılmamış olması da dikkate değer bulunuyor.





AÇIKLAMA YAPTILAR





Büyük ikramiyeye ait 9884757 numaranın bulunduğu biletin sevk merkezi, Manisa Akhisar olarak açıklandı. Çekilişi gerçekleştiren Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada ise satılmayan üç biletle ilgili bilgiye de sosyal medya hesabında şu bilgilerle yer verildi: “Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 100 milyon TL’lik büyük ikramiye satılan tek bir çeyrek bilete çıktı. 25 milyon TL kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye Manisa, Akhisar’dan alınan bilete isabet etti. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz.”