Yılbaşında Milli Piyango yine Demirören’e vurdu

2020 yılında Demirören-İtalyan ortaklığına devredildikten sonra satışları 3’te bir oranında azalan Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi ve bu biletlerden sadece bir tanesinin satılması tartışmaları yine beraberinde getirdi.







2017 yılında gece yarısı KHK’si ile Varlık Fonu’na devredildikten sonra 2018 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin sahibi çıkmamış ve bunun üzerine ikramiye Varlık Fonu’na devredilmişti.





Milli Piyango’nun 2020 yılında Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıllığına Demirören-İtalyan SISAL ortaklığına kiralanmasının ardından yapılan yılbaşı çekilişinde de 100 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etmiş ve bu yıl olduğu gibi çeyrek biletlerden sadece bir tanesi satıldığı için satılmayan üç biletin tutarı 75 milyon TL Demirören’in ortak olduğu şirkete devredilmişti.





DEVLET PAYI DÜŞÜRÜLDÜ, KDV SIFIRLANDI





Türkiye Varlık Fonu’na devredilmeden önce Milli Piyango’da bilet satış gelirlerinin yüzde 43’ü devlete kalıyor ve ayrıca yüzde 18 KDV ödeniyordu.





Demirören grubuna kiralama işlemi sonrası devlet payı yüzde 30’a indirildi, KDV de sıfırlandı.





HASILAT NEREDE?





Sayıştay’ın 2020 yılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü taslak raporunda idarenin, şans oyunlarının Ağustos 2020 yılından beri izleme ve denetleme yetkisinin kullanmadığı belirtildi.





Demirören grubuna devirle birlikte devlete taahhüt edilen hasılata ulaşılamadığı gibi, taahhüt edilen hasılatların devlete yatırılıp yatırılmadığı da bilinmiyor. Dahası taahhüt edilen hasılata ulaşılamaması durumunda kesilmesi gereken cezanın kesilip kesilmediği de kamuoyunca bilinmiyor.





ÖNCE ‘VARLIK FONU’NA DEVREDİLDİ, ARDINDAN DEMİRÖREN’E SATILDI





2017 yılında çıkan 680 sayılı KHK ile Millî Piyango İdaresi, Türkiye Varlık Fonu’na devredildi.





2020 yılında ise Türkiye Varlık Fonu ile Demirören Holding ve İtalyan Sisal S.p.A’nın katılımıyla kurulan Sisal-Şans Ortak Girişimi arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Millî Piyango İdaresi tarafından yürütülen şans oyunları bu gruba 10 yıllığına satıldı.





Devir işlemi 1 Ağustos 2020 itibariyle gerçekleşti. Devir işleminin ardından Millî Piyango İdaresi, oyunlar hakkında izleme ve denetleme yetkisine sahip oldu. Ancak bu denetimi gerçekleştirmediğine dair haberler medyaya yansıdı.