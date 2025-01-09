Yılbaşından beri zatürreyi atlatamayan Edip Akbayram yoğun bakıma alındı

Usta sanatçı Edip Akbayram, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.





Haber 240'ın haberine göre yılbaşından hemen sonra rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden Edip Akbayram'a zatürre teşhisi kondu. Hastanede tedavi altına alınan usta sanatçı, durumu kötüye gidince yoğun bakıma alındı. 74 yaşındaki usta sanatçının tedavisinin sürdüğü belirtildi.





Halk TV'de Haber Masası programına bağlanan Halk TV programcısı Serhan Asker, usta sanatçının eşi Ayten Akbayram ve kızı Türkü Akbayram ile konuştuğunu ve anne kızın şu anda hastanede Edip Akbayram'ın yanında olduklarını belirtti. Ailenin haberin duyulmasını istemediğini belirten Asker, Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün umutlu olduğunu söyledi.





Habertürk'ün haberine göre, Edip Akbayram entübe edildi.