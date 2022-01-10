Samanyolu Haber /Ekonomi / “Yıldırım Demirören banka dolandırıcılığı suçunun şüphelisidir” /10 Ocak 2022 08:32

“Yıldırım Demirören banka dolandırıcılığı suçunun şüphelisidir”

CHP milletvekili Ali Mahir Başarır “Yıldırım Demirören banka dolandırıcılığı suçunun şüphelisidir.” dedi.

“Yıldırım Demirören banka dolandırıcılığı suçunun şüphelisidir”

Halk Tv'deki Haberaktif programına konuk olan CHP milletvekili Ali Mahir Başarır, Yıldırım Demirören ve Demirören grubunun Ziraat Bankası'ndan aldığı kredileri zamanında geri ödemediği için banka dolandırıcılığı suçunun şüphelisi olduğunu söyledi.

Demirören'in bu banka dolandırıcılığı suçunun Sayıştay denetöileri tarafından da tespit edildiğini vurgulayan Başarır, 'Eskiden olsa ne olurdu, Sayıştay raportörleri direkt olarak savcılığa suç duyurusunda bulunurdu. Bu, 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi'nin getirdiği en büyük hukuksuzluk da tam burada, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen illet sistem, sayıştay denetöilerinden bu hakkı aldı. Normal bir vatandaş kredi çekse ve zamanında ödemese o banka ne yapar?' şekilnde konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber “Yıldırım Demirören banka dolandırıcılığı suçunun... Sonraki Haber >>

Esenyurt'ta Suriyeliler ve Türkler arasından büyük kavga

Esenyurt'ta Suriyeliler ve Türkler arasından büyük kavga

“Yıldırım Demirören banka dolandırıcılığı suçunun şüphelisidir”

“Yıldırım Demirören banka dolandırıcılığı suçunun şüphelisidir”

Brezilya’da tekne gezisinde ‘kaya’ faciası

Brezilya’da tekne gezisinde ‘kaya’ faciası

Navigasyonun yanılttığı kamyon asılı kaldı

Navigasyonun yanılttığı kamyon asılı kaldı

İşte Nurdan Gündüz'ün Cenaze Töreni

İşte Nurdan Gündüz'ün Cenaze Töreni

‘Tabutta röveşata!’ gerçek oldu

‘Tabutta röveşata!’ gerçek oldu

'Çıkar telefonunu' diyen AKP'linin suratına desteyle para atıldı

'Çıkar telefonunu' diyen AKP'linin suratına desteyle para atıldı

AKP'li isim mikrofonu açık unuttu, itirafını herkes duydu!

AKP'li isim mikrofonu açık unuttu, itirafını herkes duydu!

Yandaş profesörden, yandaşları bile isyan ettiren hesap(!)

Yandaş profesörden, yandaşları bile isyan ettiren hesap(!)

13 yaşındaki çocuk enflasyona isyan etti

13 yaşındaki çocuk enflasyona isyan etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:38:10