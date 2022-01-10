“Yıldırım Demirören banka dolandırıcılığı suçunun şüphelisidir”

Halk Tv'deki Haberaktif programına konuk olan CHP milletvekili Ali Mahir Başarır, Yıldırım Demirören ve Demirören grubunun Ziraat Bankası'ndan aldığı kredileri zamanında geri ödemediği için banka dolandırıcılığı suçunun şüphelisi olduğunu söyledi.







Demirören'in bu banka dolandırıcılığı suçunun Sayıştay denetöileri tarafından da tespit edildiğini vurgulayan Başarır, 'Eskiden olsa ne olurdu, Sayıştay raportörleri direkt olarak savcılığa suç duyurusunda bulunurdu. Bu, 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi'nin getirdiği en büyük hukuksuzluk da tam burada, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen illet sistem, sayıştay denetöilerinden bu hakkı aldı. Normal bir vatandaş kredi çekse ve zamanında ödemese o banka ne yapar?' şekilnde konuştu.

