Samanyolu Haber /Gündem / 'Yıldırım İYİ Partiden milletvekili adayı olacak' iddiası /14 Ekim 2022 20:15

'Yıldırım İYİ Partiden milletvekili adayı olacak' iddiası

Eski Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'ın gelecek genel seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili adayı olacağı iddiası, Yıldırım tarafından yalanlandı.

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Eski Fenerbahçe başkanlarından Yıldırım, bu kez farklı bir iddiayla gündeme geldi.

Yıldırım'ın gelecek genel seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili adayı olacağı iddia edilirken, söz konusu iddia ise Yıldırım tarafından yalanlandı.

Evrensel'de yer alan habere göre Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 2023’te yapılacak seçimlerde İYİ Partiden milletvekili adayı olacağı iddiasını yalanladı.

Yıldırım, iddiayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bir internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna servis edilen, 2023 seçimlerinde bir partiden milletvekili adayı olacağım yönünde çıkan haberler tümüyle yalandır. Şahsımın siyaset ile ilgili herhangi bir ajandası bulunmamaktadır. Hakkımda çıkan asparagas haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim.”
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