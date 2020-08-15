Samanyolu Haber /Gündem / KHK Mağduru Yıldırım, KHK’lıların haklarının iadesi için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyecek /15 Ağustos 2020 14:19

KHK Mağduru Yıldırım, KHK’lıların haklarının iadesi için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyecek

KHK Zulmüne karşı Ankara Sakarya Caddesi’ndeki eylemleriyle tanınan KHK mağduru Cemal Yıldırım KHK’lıların haklarının iadesi için yeni bir protesto hazırlığında

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Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Cemal Yıldırım, yıllardır Ankara Sakarya Caddesi’nde sürdürdüğü mücadelesini bu kez İstanbul’dan başlatıp Ankara’da sonlandıracağı bir yürüyüşle devam ettirecek.

1 Eylül’de İstanbul’dan başlayacak yürüyüşün bir hafta sürmesi planlanıyor. Yürüyüş, güvenlik nedeniyle sadece şehir içlerinde gerçekleştirilecek. Cemal Yıldırım, geçtiği her şehirde o şehirdeki sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve çeşitli platformlarla da görüşerek KHK sorununun gündemleşmesini sağlamaya çalışacak.

Yürüyüşle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldırım, “KHK’lılar insandır. KHK’lılar bu ülkenin vatandaşıdır. İnsan olmaktan ve vatandaş olmaktan kaynaklı haklarımız var. Haklarımızı geri istiyoruz. 1 Eylül’de İstanbul’dan Ankara’ya yürüyerek, görmeyen gözlere duymayan kulaklara haykıracağız. KHK’lılar insandır, hakları var. Adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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