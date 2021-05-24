Samanyolu Haber /Gündem / Yıldırım'dan Peker açıklaması: Gerekli hukuki adımları atacağız /24 Mayıs 2021 19:56

Yıldırım'dan Peker açıklaması: Gerekli hukuki adımları atacağız

Binali Yıldırım, Sedat Peker'in oğluyla ilgili iddialarına ilişkin yaptığı son açıklamada "Gerekli açıklamaları yaptım. Hukuki yollar açık. Biz de gerekli adımları atacağız'' dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sedat Peker'in oğlu Erkam Yıldırım ile ilgili iddialarına ilişkin gerekli hukuki adımları atacaklarını söyledi.Yıldırım, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Kapsayıcı Büyüme Girişimi Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu üyesi seçilmesi nedeniyle düzenlenen programın çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Muhalefet, yargının harekete geçmemesini eleştiriyor, siz ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Yıldırım, gerekli açıklamaları yaptığını söyledi.Yıldırım, hukuki yolların da açık olduğunu belirterek, "Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız" diye konuştu.

Sedat Peker, 7. videosunda uyuşturucu ticaretine dair iddialarını detaylandırarak, güzergahın kurulmasında ve ticaretin içinde eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Ekram Yıldırım’ın olduğunu öne sürmüştü.
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