Yıldırım'ın yeğenine ağır suçlama

Eski başbakan ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın yeğeni olduğu iddia edilen Ömer Önder Haberdar’ın ayaklanma çağrısı yaptığı ortaya çıktı.





Haberdar sosyal medya hesabında “Hep birlikte ayaklandığımız vakit, yer yerinden oynayacak. Hazırlanıyoruz derinde, kimse kalmayacak şu anki yerinde.” ifadelerini kullandı.





Ömer Önder Haberdar, başbakan olduğunda Binali Yıldırım'a tebrik ziyaretinde bulunmuştu.





Türk Hava Yolları'nda (THY) müfettiş olarak görev yapan Haberdar, Milli Birlik Cemiyeti'nin kurucu genel başkanı.





Haberdar hakkında, bu paylaşımı sebebiyle “anayasal kamu düzenine karşı ayaklanma / darbe hazırlığı” gerekçesiyle Nuri Başkapan tarafından suç duyurusunda bulunuldu.





İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen bir sayfalık dilekçede Haberdar hakkında işlem yapılması talep edildi.





Savcılık suçlamaya dair şu ana kadar herhangi bir beyanda bulunmadı.





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