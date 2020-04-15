Samanyolu Haber /Spor / Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti /15 Nisan 2020 21:07

Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

Beşiktaş’ın Alman file bekçisi Loris Karius, siyah beyazlı kulübü, ücretini alamadığı gerekçesi ile FIFA’ya şikâyet etti.

SHABER3.COM

Beşiktaş’ta tartışılan isimlerin başında gelen Loris Karius ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların Liverpool’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alman yıldızın, siyah-beyazlılardan alacaklarını alamadığı için konuyu FIFA’ya taşıyacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ ONAY VERDİ

Asist Analiz'in özel haberine göre Beşiktaş’tan maaşını alamayan Karius, sözleşmesinin tek taraflı feshi için konuyu FIFA’ya taşıdı. Alman kaleciye ödeme yapmayacaklarını belirten Beşiktaş Yönetimi, file bekçilerinin bu teklifini kabul etti.

UTKU YUVAKURAN HAZIRDA

Kısa sürede Türkiye’den ayrılması beklenen Karius’un, korona virüs dolayısıyla ertelenen Süper Lig başlasa bile, Beşiktaş’ın kalesinde olmaması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, takımdan ayrılacak Karius yerine, kalede Utku Yuvakuran’a görev vermesi bekleniyor.    
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti Sonraki Haber >>

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu

Türkiye'nin Maldivleri'nde iş makineleri!

Türkiye'nin Maldivleri'nde iş makineleri!

Babacan: Son 48 saatte yaşananlar bu sistemin Türkiye'yi yönetemediğini gösterdi

Babacan: Son 48 saatte yaşananlar bu sistemin Türkiye'yi yönetemediğini gösterdi

Hareket halindeyken şoför değiştirirken tankeri devirdiler

Hareket halindeyken şoför değiştirirken tankeri devirdiler

Benzin istasyonuna daldı

Benzin istasyonuna daldı

Brezilya'da mini tsunami

Brezilya'da mini tsunami

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Ne yaptığı anlaşılmadı

Ne yaptığı anlaşılmadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:29:15