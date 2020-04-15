Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

Beşiktaş’ta tartışılan isimlerin başında gelen Loris Karius ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların Liverpool’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alman yıldızın, siyah-beyazlılardan alacaklarını alamadığı için konuyu FIFA’ya taşıyacağı öğrenildi.







BEŞİKTAŞ ONAY VERDİ





Asist Analiz'in özel haberine göre Beşiktaş’tan maaşını alamayan Karius, sözleşmesinin tek taraflı feshi için konuyu FIFA’ya taşıdı. Alman kaleciye ödeme yapmayacaklarını belirten Beşiktaş Yönetimi, file bekçilerinin bu teklifini kabul etti.





UTKU YUVAKURAN HAZIRDA





Kısa sürede Türkiye’den ayrılması beklenen Karius’un, korona virüs dolayısıyla ertelenen Süper Lig başlasa bile, Beşiktaş’ın kalesinde olmaması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, takımdan ayrılacak Karius yerine, kalede Utku Yuvakuran’a görev vermesi bekleniyor.