Yıldız futbolcudan Huawei'ye 'Uygur' tepkisi

Barcelona'nın ünlü futbolcusu Antoine Griezmann, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Çin'in Doğu Türkistan'daki faaliyetleri nedeniyle Çinli teknoloji devi Huawei ile reklam anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.





Fransız millî futbolcu, Huawei'nin Uygur Türklerine yönelik yüz tanıma sistemi geliştirilmesine katkı sağladığının ortaya çıkmasının ardından bu şirketle bağını kopardığını açıkladı. Barcelona da oyuncuları Griezmann'ın aldığı karara destek verdi.





Euronews'in aktardığına göre; kişisel Instagram hesabından da açıklama yapan Griezmann, şu ifadeleri kullandı:





"Huawei'nin yüz tanıma yazılımı kullanarak "Uygur uyarısı "geliştirilmesine katkıda bulunduğuna dair güçlü şüphelerin ardından, bu şirketle ortaklığımı derhal sonlandırdığımı duyuruyorum. Huawei'yi bu suçlamaları basitçe reddetmeye değil, bu kitlesel baskıyı kınamak için mümkün olan en kısa sürede somut adımlar atmaya ve insan haklarına saygıya katkıda bulunmak için de etkisini kullanmaya davet ediyorum."





Huawei, Uygurların izlenmesine katkı sağlamış





Washington Post gazetesi Huawei'nin Çin'in yüz tanıma teknolojilerini kullanarak Uygurların izlenmesine katkı sağladığını aktarmıştı.





Birleşmiş Milletler'in (BM) yanı sıra insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre Çin yönetimi, Doğu Türkistan'da inşa ettiği toplama kamplarında 1 ile 3 milyon arasında Müslüman'ı zorla tutuyor.





Yine uluslararası bağımsız kuruluşların raporlarına göre, Çin'in Doğu Türkistan'daki faaliyetleri, BM soykırım kriterini karşılıyor.