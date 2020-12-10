Samanyolu Haber /Dünya / Yıldız futbolcudan Huawei'ye 'Uygur' tepkisi /10 Aralık 2020 22:46

Yıldız futbolcudan Huawei'ye 'Uygur' tepkisi

Barcelona'nın ünlü futbolcusu Antoine Griezmann'ın Çin'de Uygurlara uygulanan zulüm nedeniyle Çinli telefon devi Huawei ile yaptığı reklam anlaşmasını iptal ettiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Barcelona'nın ünlü futbolcusu Antoine Griezmann, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Çin'in Doğu Türkistan'daki faaliyetleri nedeniyle Çinli teknoloji devi Huawei ile reklam anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Fransız millî futbolcu, Huawei'nin Uygur Türklerine yönelik yüz tanıma sistemi geliştirilmesine katkı sağladığının ortaya çıkmasının ardından bu şirketle bağını kopardığını açıkladı. Barcelona da oyuncuları Griezmann'ın aldığı karara destek verdi.

Euronews'in aktardığına göre; kişisel Instagram hesabından da açıklama yapan Griezmann, şu ifadeleri kullandı:

"Huawei'nin yüz tanıma yazılımı kullanarak "Uygur uyarısı "geliştirilmesine katkıda bulunduğuna dair güçlü şüphelerin ardından, bu şirketle ortaklığımı derhal sonlandırdığımı duyuruyorum. Huawei'yi bu suçlamaları basitçe reddetmeye değil, bu kitlesel baskıyı kınamak için mümkün olan en kısa sürede somut adımlar atmaya ve insan haklarına saygıya katkıda bulunmak için de etkisini kullanmaya davet ediyorum."

Huawei, Uygurların izlenmesine katkı sağlamış

Washington Post gazetesi Huawei'nin Çin'in yüz tanıma teknolojilerini kullanarak Uygurların izlenmesine katkı sağladığını aktarmıştı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) yanı sıra insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre Çin yönetimi, Doğu Türkistan'da inşa ettiği toplama kamplarında 1 ile 3 milyon arasında Müslüman'ı zorla tutuyor.

Yine uluslararası bağımsız kuruluşların raporlarına göre, Çin'in Doğu Türkistan'daki faaliyetleri, BM soykırım kriterini karşılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yıldız futbolcudan Huawei'ye 'Uygur' tepkisi Sonraki Haber >>

İnsan Hakları gönüllülerinde Almanya'dan Dünya'ya çağrı

İnsan Hakları gönüllülerinde Almanya'dan Dünya'ya çağrı

Gençlerden örnek çalışma

Gençlerden örnek çalışma

SpaceX'in Mars roketi test aşamasında patladı

SpaceX'in Mars roketi test aşamasında patladı

“Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar“

“Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar“

iPhone pilini değiştirirken telefon patladı

iPhone pilini değiştirirken telefon patladı

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Kriz cinneti: Görenler şoke oldu!

Kriz cinneti: Görenler şoke oldu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:11:09