Samanyolu Haber /Spor / Yıldız futbolcunun kariyeri sona eriyor /17 Haziran 2021 19:48

Yıldız futbolcunun kariyeri sona eriyor

Avrupa futbol şampiyonasında kalbi duran Christian Eriksen'in tedavisiyle ilgili süreç belli oldu. Danimarkalı futbolcuya "ICD" isimli ritim düzenleyici takılacak. Uzmanlara göre futbol oynaması mümkün değil.

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Eriksen, maçta ilk yarının bitiş düdüğü çalmadan kısa süre önce yere yığılmış ve elektroşok cihazıyla hayata döndürülmüştü. Danimarka takım doktoru Morten Boesen, İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör (ICD) adlı cihazın, "kalp ritmindeki sorunlar nedeniyle" gerekli olduğunu belirtti. 

BBC Türkçe'nin haberine göre İngiltere Kalp Vakfı ICD'yi, derinin altına yerleştirilen ve kalbe "ince tellerle" bağlanıp, anormal kalp ritmini düzenleyen elektrik sinyalleri gönderen" küçük bir cihaz olarak tanımlıyor. 

29 yaşındaki Eriksen'in hastanede tedavisi sürüyor. Eriksen ise yaptığı açıklamada, "koşullar düşünüldüğünde iyi olduğunu" söylemişti.Eriksen'i sahada tedavi eden Alman doktor Jens Kleinfeld ise Alman medyasına yaptığı açıklamada, "30 saniye kadar sonra gözlerini açtı ve kendisiyle doğrudan konuşabiliyordum. Çok çarpıcı bir andı, çünkü normal hayatta böyle bir acil durumda başarı şansı çok çok azdır" dedi. 

Kleinefeld, Eriksen'e "Aramıza döndün mü?" diye sorduğunu ve Danimarkalı futbolcunun da "Evet döndüm. Kahretsin, sadece 29 yaşındayım" diye yanıt verdiğini anlattı. 

Kleinfeld, "O an Eriksen'in beyninin hasar görmediğini ve tamamen geri döndüğünü anladım" diye konuştu. Hollanda Milli Takımı ve Ajax'ın savunma oyuncusu Daley Blind'in de Aralık 2019'da kalp sorunu olduğu anlaşılmış ve futbolcuya Şubat 2020'de ICD cihazı takılmıştı.

Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ahmet Karabulut, Christian Eriksen'e takılmasına karar verilen ICD isimli cihaza ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Ahmet Karabulut,  ICD isimli cihazın bir çeşit kalp pili olduğunu belirtirken; standart kalp piline göre artısının kalbin ritim bozukluğunda bunu algılayıp, elektroşok ile normale çevirmesi olduğunu söyledi. Karabulut ayrıca  ICD cihazı taşıyan kişilere profesyonel yarışmalı spor önerilmediğinin altını çizdi.
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