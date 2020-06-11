Yıldız futbolcuya ırkçılık cezası kesildi

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham’da forma giyen Dele Alli’ye, Asyalı bir kişiyi videoya çekerek onu korona virüsüyle bağdaştırıcı ifadeler kullanması üzerine bir maç men cezası verildi. Alli, şubat ayında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.





İngiltere Futbol Birliği yaptığı açıklamada, futbolcuya ayrıca 50 bin sterlin para cezası ve korona virüsüyle ilgili zorunlu eğitim alma cezaları da verildiği duyuruldu. Alli ise gelen tepkiler üzerine taraftarlardan ve İngiltere Futbol Birliği’nden özür diledi.





Alli, Tottenham ile Manchester United arasında 19 Haziran’da oynanacak lig maçında görev alamayacak.