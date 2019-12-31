Yıldız isim Trabzonspor yolunda: Formayı giydi

Stoke City'nin orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, Trabzonspor formalı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından "Yeni yıl hediyesi" notuyla paylaştı.
Trabzonspor sosyal medya hesabından "Yeni yıl hediyesi" notuyla Trabzonspor formasını giydiği bir fotoğrafı paylaştı.
Transferi henüz resmileşmeyen Ndiaye'nin Süper Lig'in ikinci yarısında Trabzonspor forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Ndiaye, 2017-2018 sezonunun devre arasında 16 milyon Euro bedelle Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olmuştu.