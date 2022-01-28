Samanyolu Haber /Gündem / Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı: Geri itme! /28 Ocak 2022 15:22

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı: Geri itme!

NBA’de Boston Celtics’de oynayan yıldız oyuncu Enes Kanter Freedom, Yunanistan Open TV’de Yunan hükumetine geri itmeleri durdurması çağrısında bulundu. Kanter, “Maalesef son zamanlarda çok fazla mülteci geri itildi. Yunanistan, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ellerinden ne geliyorsa yapmalılar.” dedi.

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

MUHAMMET ALİ TOKSOY - BOLD MEDYA 
Yunanistan’da yayın yapan Open Televizyonu’nun canlı yayınına katılan Enes Kanter, Yunanistan’a geçen Türk mültecilerin durumunu gündeme getirdi.

Kanter, çok sayıda mülteciyi Meriç’in kenarından Türkiye’ye deport eden Yunan hükumetine geri itmeleri durdurması çağrısında bulundu. Kanter, “Çok fazla mülteci sınırda geri itildi. Yunanistan, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar güvenli bölgeler oluşturmak için ellerinden ne geliyorsa yapmalılar. Yunanistan’a kaçmaya çalışan Türkler, Erdoğan’ı açık bir şekilde eleştiren insanlar ve onlar Türkiye’ye geri itildiklerinde çok kötü bir zulümle karşılaşıyorlar.” ifadelerini kullandı.

GERİ İTİLDİKLERİNDE ZULÜMLE KARŞILAŞIYORLAR
Kanter, Open TV’deki yayında şunları söyledi: “Yunanistan’a kaçmaya çalışan insanlar Erdoğan’ı açık bir şekilde eleştiren insanlar ve onlar geri itmeyle karşılaştıklarında Türkiye’de çok kötü eziyet görüyorlar. Yunan halkı son yıllarda Diktatör Erdoğan’ın gazabından kaçan Türk mültecileri ağırlayarak pek çok masum insanın hayatını kurtardı. Bunun için ne kadar teşekkür etsem azdır.

Yunanistan’a kaçmaya çalışan insanlar Erdoğan’ı açık bir şekilde eleştiren insanlar ve onlar geri itmeyle karşılaştıklarında Türkiye’de çok kötü eziyet görüyorlar.  Maalesef son zamanlarda, çok büyük bir ihtimalle Türk istihbaratının provokasyonları yüzünden çok fazla zorluğa şahit oluyoruz. Çok fazla mülteci sınırda geri itildi. Yunanistan, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar güvenli bölgeler oluşturmak için ellerinden ne geliyorsa yapmalılar. Bir daha belirtmek istiyorum ki Yunanistan’a kaçmaya çalışan Türkler, Erdoğan’ı açık bir şekilde eleştiren insanlar ve onlar Türkiye’ye geri itildiklerinde çok kötü bir zulümle karşılaşıyorlar.

Türk mülteciler ve Yunanlar arasında çok güzel arkadaşlık hikayeleri olduğunu düşünüyorum ve bunun artarak devam etmesini umut ediyorum.”
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Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

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