Samanyolu Haber /Spor / Yıldız oyuncu futbolu bırakma kararı aldı /08 Şubat 2022 20:53

Yıldız oyuncu futbolu bırakma kararı aldı

Tottenham Hotspur'la Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmanın eşiğinden dönen, efsane futbolcu Mousa Dembele futbolu bırakma kararı aldı.

SHABER3.COM

İngiltere Premier Lig'de Tottenham Hotspur'la Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmanın eşiğinden dönen, efsane futbolcu Mousa Dembele futbolu bırakma kararı aldı.

Kişisel Instagram hesabından açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki oyuncu, Guangzhou City ile bir yıllık kontratının kaldığını ve bu süreyi tamamlamasının ardından emekliye ayrılacağını ifade etti.

578 MAÇTA 62 GOL ATTI

Belçika takımlarından Beerschot altyapısında yetişen Dembele, Willem II, AZ Alkmaar ve Fulham formaları giydi. Tecrübeli isim 19 milyon Euro bedelle Fulham'dan Tottenham'a 2012 yılında transfer oldu.

Londra ekibinde 6,5 sezon geçiren Dembele 5 milyon Euro karşılığında Guangzhou City'ye transfer oldu.

Kariyeri boyunca 578 mücadelede forma giyen Mousa Dembele 62 gol atarken, 49 asist yaptı.
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