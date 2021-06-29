Samanyolu Haber /Spor / Yıldız oyuncunun menajerinden Galatasaray açıklaması /29 Haziran 2021 20:23

Yıldız oyuncunun menajerinden Galatasaray açıklaması

Ukraynalı Andriy Yarmolenko'nun Türkiye temsilcisi Doğan Ercan, Ukraynalı hücum oyuncusunun Galatasaray'a transfer olasılığıyla ilgili açıklama yaptı.

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Fanatik'in haberine göre Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ercan, "Yarmolenko'yu daha önce Fenerbahçe almak istemişti. Ama 25 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a gitti. Sonrasında 35 milyon Euro'ya West Ham United'e transfer oldu. İngiltere'de yılda net 6 milyon Euro kazanıyor. Yarmolenko herkesin gündemine gelir; ama bu paraları ödeyebilmek mümkün mü; kamuoyunun taktirine bırakıyorum" dedi. 

Karagümrük'le yollarını ayıran kaleci Aykut Özer'in de temsilciliğini üstlenen Doğan Ercan, "Aykut için bir kaç teklif aldık. Bekliyoruz" dedi.  
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