Yıldız Savaşları'nın efsanevi oyuncusu öldü

Bir süredir Parkinson tedavis gören İngiliz oyuncu Jeremy Bulloch 75 yaşında hayatını kaybetti.





Menajeri tarafından yapılan açıklamada, "45 yılı aşan çok uzun ve keyifli bir kariyeri vardı. Onu seven eşi, 3 çocuğu ve 10 torunu vardı. Hepsi onu özleyecek.” denildi.





Bulloch, Orijinal "Yıldız Savaşları" serisinin ikinci filmi İmparator’da ve üçüncü filmi Jedi’nin Dönüşü’nde seyircinin karşısına çıkan ve silahları, zırhı ve kaskıyla sinema tarihine kazınan "Boba Fett" rolü ile hafızalara kazınmıştı.





Bulloch, James Bond filmi Octopussy’de de rol almış ve aynı zamanda BBC’nin dizisi Doctor Who’da 1970’lerde oynamıştı.





OYUNCU ARKADAŞLARINDAN TAZİYE MESAJLARI





2002 yılında çekilen Yıldız Savaşları’nın yeni filmi Klonların Savaşı’nda Boba Fett rolünü Bulloch’tan alan Daniel Logan, ünlü oyuncunun ölümü ile ilgili açıklama yaptı.





Logan, “Bana öğrettiklerini hiçbir zaman unutmayacağım. Seni her zaman seveceğim. Fuar ve zirvelerimiz sen olmadan aynı olmayacak.” dedi.





Yıldız Savaşları’nın orijinal serisinde Bulloch ile birlikte oynayan Mark Hamill de sosyal medyadan açıklama yaptı.





Luke Skywalker karakterini canlandıran Hamill, “Bulloch tam bir İngiliz beyefendisiydi. Onu çok özleyeceğim ve onu tanımış olmaktan dolayı çok mutluyum. Onunla tanıştığım ve çalıştığım için çok mutluyum.” dedi.





Yıldız Savaşları serisinin yapımcısı George Lucas, “Bulloch gizem ve korkuyu Boba Fett performansıyla ortaya koymayı başardı. Jeremy, Yıldız Savaşları’na ve hayranlarına destek olan tam bir beyefendiydi. Onun bu seriye ve mirasına kattıkları için minnettarım.” ifadelerini kullandı.