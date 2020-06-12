Yıldız tutuklandı, Dükel serbest kaldı

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız tutuklandı. Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 4 gündür gözaltında bulanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Tele1 TV Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve astsubay E. B. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.
CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Utku Çakırözer, Murat Emir, eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Yıldız ve Dükel’in aileleri gazetecilere destek olmaya geldi.
“Askeri casusluk” suçlamasından yaklaşık üç buçuk saat ifade veren Dükel, Yıldız ve astsubay E.B. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve astsubay E.B. tutuklanırken, Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.