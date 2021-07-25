Samanyolu Haber /Gündem / Yıldız'ın vefatıyla aşının ilişkisi var mı? Ailesi açıklama yaptı /25 Temmuz 2021 11:23

Yıldız'ın vefatıyla aşının ilişkisi var mı? Ailesi açıklama yaptı

Geçirdiği kalp spazmının ardından Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden tiyatrocu Turgay Yıldız'ın ailesi, sanatçının ölümüyle ilgili iddialar sonrası kamuoyuna bir açıklama yaptı.

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56 yaşındaki tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız, 24 Haziran’da İstanbul’da geçirdiği kalp spazmı nedeniyle Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Yıldız, bir süre sonra ailesinin yaşadığı Ankara’ya sevk edildi. Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden Yıldız, 22 Temmuz sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

“AŞIYLA İLGİSİ YOK”

Yıldız’ın ailesi Instagram’da yaptığı paylaşımda sanatçının vefatına neden olan hastalığın hikayesini anlattı ve  bazı iddialara cevap verdi.

Açıklamada, Turgay Yıldız’ın vefatının corona virüsü ve aşı kaynaklı olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi. Sanatçının daha önce de kalp damar rahatsızlığı öyküsü olduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

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