Yıldızlara Taş Atan Çocuk

Taş atmakla yıldızlar düşmez ki





Çocuk aklıydı benimki.





Ya Kuran’ın Yıldızlarına taş atanlar





Adanmış ruhlara iftira atanlar





Sonra yan gelip yatanlar





Temizlemez öyleleri dünya müebbetleri





Onların Cehennemleri





Ebedî mi ebedî





Bu bir para sıfırlamak değil ki..





Sade kusur temizlemek de değil ki,





Akıttıkları kanların irinlerin üstünden





Geçse okyanuslar bile;





- Zulüm ve gadirleri









Öyle bulaştı ki kirlere-





Yetmez bu fani dünyada









Ne sular, ne zemzemler





Ne hacları, ne umreleri





İbadet diye gittikleri...









***









Bana gelince





Yıldızlar taşlaya taşlaya geldim bu yaşlara





Gerçi gelince beşinci yaşa





Yıldızları tuttum taşa





Mazeret mi istersiniz?





Hemen hazırdır mazeretim









İnanmazsınız ama





Dil çıkarıyorlardır bana.









***









Sonra vazgeçtim bu günahtan





Fakat vazgeçmediler asla





Küçük yaşta mafyacılıktan





Din-diyanet adına





Pataklaya pataklaya





Fırsat buldukca





Güçleri yettiklerine









***









Gelinceye kadar iktidara





Niceleri telef ede ede





Şimdi gerçi





Birilerini bununla açıktan





Tehdit ediyorlar





“Toplayın aklınızı başınıza





Sizi de ederiz telef ha!.”





Geçince güç ellerine





Çöküverdiler milletin mallarına mülklerine





Yakıp ciğerlerini





Paylaştılar hempalarıyla





Masumların alın terlerini





Ve tertemiz himmetlerini





Bir şey kalmayınca da geriye





Bini biniverdiler





Muhalif siyasilerin enselerine









Sonra merd-i kıptî gibi





Ögündüler çalıp çırptıkları ile





Her işleri hep hile





Öyle ya onlara göre





Kendilerinden olmayan hergele





Ama gel hele gel hele





Yolun sonuna gelince de





Düşün bir kere





Kopacak kızılca kıyametleri





Başlara gelecek dehşetlere





Hayalinle bir bakıver





Boşalacak haramla dolu





Karınlardan fışkıracak ter





Hem bir bakıver tarihe





Nemrut - Firavun benzeri ifritlere:





Dememişler miydi





Göğüslerini gere gere





En büyük tanrı biziz diye





Yerlerinde yeller esmiyor mu





Şimdilerde





Bir sinek hesap kesmedi mi





Burnundan giren,





Karıncalar çevirmedi mi





Harabelelere





Kâşâne diye diktiklerini





Saray ve köşklerini.









Kaderin değirmeni





Çok ağır döner, değil mi?





Ama öğütmez mi?





Zalimleri









İçine sindire sindire





Bir de bakarsın





Kalmamıştır geriye





Hiçbir zâlim hiçbir gaddar





Göçmüştür eriye eriye...





Evet kader atar





Onları





Esfel-i safilinin





Hem de en dibine





Ne diyeyim işte sizlere





E. Abdurrahman’dan





Son bir şiir..





Şiir dedimse





Belki bir şiirimsi





Abdurrahman’ın kırık kafası gibi.