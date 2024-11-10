Samanyolu Haber /Gündem / Yıldızlararası tünel keşfedildi: Uzay seyahatinde yeni dönem olabilir! /10 Kasım 2024 11:01

Yıldızlararası tünel keşfedildi: Uzay seyahatinde yeni dönem olabilir!

Galaksinin tamamını kapsayan bir ağın parçası olabileceği düşünülen yıldızlararası tünel keşfedildi.

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Gökbilimciler, Güneş sistemimizin içinde bulunduğu bölgenin yakınlarında başka yıldız sistemlerine açılabilecek bir "yıldızlararası tünel" keşfettiklerini duyurdular.

Keşfe göre bu tünel Local Hot Bubble (LHB) olarak adlandırılan, Güneş sistemimizi çevreleyen ve yüzlerce ışık yılı genişliğe sahip devasa bir sıcak gaz yapısının parçası. Daha da ilginci, bu tünelin komşu bir bölgeye bağlanabileceğine dair ipuçları var.

YILDIZLARARASI TÜNEL TELESKOP VERİLERİNDEN KEŞFEDİLDİ
Webtekno'nun haberine göre araştırma ekibi, bu tüneli keşfetmek için Dünya atmosferinin dışında bulunan ilk x-ışını gözlemevi eROSITA teleskobunun topladığı kapsamlı verilerden yararlandı. Elde edilen bu veriler ışığında tüm Local Hot Bubble'ın üç boyutlu bir modelini oluşturan araştırmacılar, astronomların yıllardır varsaydığı bazı özellikleri doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda tamamen yeni yapılar da ortaya çıkardı.

Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü’nden çalışmanın yazarlarından Michael Freyberg, bu konuda "Erboğa yönünde, daha soğuk olan yıldızlararası ortamda bir boşluk oluşturan yeni bir yıldızlararası tünel keşfettik." açıklamasında bulundu. Bu keşfi, eROSITA'nın gelişmiş hassasiyeti ve önceki uzay teleskobu ROSAT’a kıyasla farklı bir araştırma stratejisi sayesinde başardıklarını ekledi.

GELECEKTE SEYAHATLER İÇİN KULLANILABİLİR Mİ?
Bilim insanları, Local Hot Bubble’ın varlığını ilk kez 50 yıl önce, arka plandaki x-ışını radyasyonunun yaygınlığını açıklamak amacıyla öne sürmüştü. Yıldızlararası boşluk gaz ve toz bulutlarıyla dolu olduğu için, bu x-ışını emisyonlarının çok önceden emilmiş olması gerekiyordu ancak yıldızlararası ortamın yer aldığı bölgede daha düşük enerjili x-ışınlarının tespit edilmesi, Güneş sistemimizin çevresindeki boşluğun varlığına işaret etti.

Gökbilimcilere göre bu kabarcık 14 milyon yıl kadar önce, bir süpernova zincirinin çevredeki yıldızlararası maddeyi dağıtması ve yaklaşık 1.000 ışık yılı genişliğinde bir boşluk oluşturması sonucu oluşmuş olabilir. Günümüzde hâlâ bu süpernovaların kalıntılarına rastlamak mümkün.

Local Hot Bubble'ın detaylı modellemesi, ayrıca bulunduğu bölge boyunca yer alan sıcaklık farklarını ortaya koyuyor. Yapının kuzey kısmının güneyden daha sıcak olması, son birkaç milyon yıl içinde yaşanmış yeni süpernova patlamalarının bölgeyi ısıttığını düşündürüyor.
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