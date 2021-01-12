Yılın En Kötü Kelimesi ‘Korona Diktatörlüğü’





JÜRİ bu yıl korona salgınına da dikkat çekmek için ‘Korona Diktatörlüğü’ kavramını ve Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerin mültecilere yönelik kararlaştırdıkları yeni mekanizmayı ifade etmek için kullandıkları ‘Geri Gönderme Himayesi’ kavramlarını 2020 yılının en kötü iki terimi olarak seçti. Jüri şimdiye kadar hep bir konuyu anlatan kavramı yılın en kötü kelimesi olarak seçerdi. Darmstadt Teknik Üniversitesi ve Dil Eleştirmenleri Jüri Sözcüsü Nina Janich yılın kötü kelimelerini açıkladı. Korona diktatörlüğü kavramını korona önlemlerine yönelik eylem yapan aşırı sağcı inisiyatif ‘Querdenkern’ ile aşırı sağcılar yıl boyunca düzenledikleri eylemlerde kullandı. Almanya’da 1991 yılından beri yılın kötü kelmesi seçiliyor.