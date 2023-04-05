Yılın en zengin milyarderleri listesini yayımladı: Türkiye’nin en zengin ismi değişti

Forbes dergisi yılın en zengin insanlarının sıralandığı 2023'ün milyarderleri listesini yayımladı. Tesla'nın CEO'su Elon Musk listede ilk sıradaki yerini kaybederken dünyanın en varlıklı ismi ilk kez bir Fransız oldu.





Louis Vuitton ve Sephora gibi markaları bünyesinde barındıran Fransız holding LVMH'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arnault, bu yılın zengin insanı olarak listede yerini aldı.





74 yaşındaki Fransız iş insanının servetinin toplam değeri 2022'de 158 milyar dolarken bu yıl 211 milyar dolar olarak açıklandı. Arnault böylelikle Elon Musk'ı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi.





Forbes'a göre, geçtiğimiz yılın en zengini Elon Musk bu yıl "yoksullaştı". Musk, geçtiğimiz yıl 219 milyar dolar olan servetinin bir kısmını kaybederek bu yıl 180 milyar dolarlık net servetiyle listenin ikinci sırasında yer buldu.





Onları sırasıyla 114 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, 107 milyar dolarlık yazılım şirketi Oracle'ın Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison ve 106 milyar dolarlı servetiyle ABD'li yatırımcı Warren Buffett izledi.



