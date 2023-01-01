Yılın ilk günü savaş bütün cephelerde devam etti ve İHA üretim merkezi vuruldu

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rusya ordusu yılın ilk günü, Ukrayna'nın askeri-sanayi tesislerine uzun menzilli hassas silahlarla saldırı düzenledi. İddiaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insansız hava araçları üreten tesislerden bir tanesi bu saldırılarda imha edildi. Ayrıca İHA depo ve fırlatma sahalarıda vuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, "Bugünkü saldırılar amacına ulaştı. Önemli mühimmat ve İHA depoları vuruldu" dedi.





Bütün cephelerde yılın ilk günü savaş devam etti





Kharkov bölgesi ve Lugansk eyaleti Kupyansk istikametinde çatışmalar yoğun oldu. Gelen bilgilere göre Krasnoliman istikametinde de taraflar hem asker kaybı hem de askeri teçhizat kaybı yaşadı. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov’un iddiasına göre Donetsk yönünde Rus birlikleri ilerliyor. Gün içinde burada 110'dan fazla Ukrayna askeri, iki piyade savaş aracı, beş zırhlı araç ve yedi araba imha edildi.





Aynı brifingde verilen bilgilere göre Rus ordusu roket ve topçu atışında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 68 topçu birliğini atış mevzilerinde, insan gücünü ve teçhizatını 102 bölgede vurdu. Kamyshevka yakınlarında, bir Ukrayna mobil hava sahası gözetleme radarı imha edildi. Bu arada Artemovsk bölgesinde Amerikan yapımı AN/TPQ-50 karşı bataryalı radar istasyonu devre dışı bırakıldı.