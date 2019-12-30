Yılın kıvrak hareketini yaptı: 'Kanal İstanbul'a vatandaş 2011'de evet dedi ya!'

Süleyman Soylu, Kanal İstanbul'la ilgili soruları yanıtladı.







"Kanal İstanbul'la alakalı referandum olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Soylu, Referanduma gitti bu ülke 2011’de. Biz bu projeyle halkın önüne çıktık ve vatandaş bu projeye evet dedi" diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:





"Demokrasi teorisi var. Demokrasi teorisi de açık bir şey ortaya koyuyor. Diyor ki demokrasi teorisinde ‘Arkadaş burada seçimlerle beraber ben sana bir yetki veriyorum. Verdiğim yetkiyle beraber bunu sen yöneteceksin.’ Biz onu da aşmışız. Müzakereci demokrasiye de gelmişiz. Ve 2011’de Tayyip Erdoğan vatandaşa giderken demiş ki halkımıza ‘Kardeşim, ben bunu öneriyorum.’ Ve onu 2011’de tek başına iktidara taşımış. Onu da işin içerisine koymuş."





Kanal İstanbul projesinin referanduma gitmeyeceğini belirten Soylu, şunları kaydetti:





"Kanal İstanbul'la alakalı iddiaların hiç birisinin bilimsel gerçekliliği yoktur. Montrö'yle ilgili iddialar da var. Montrö yalnızca İstanbul Boğazı'nı mı ilgilendiriyor? Antlaşmada Çanakkale Boğazı var, Karadeniz Boğazı var. Yine başka bir şey daha var. Burada Türkiye kendi avantajını neden kaybetsin? Bu bizim için bir imtiyaz. Türkiye bu imtiyazı neden kaybetsin?





Kanal İstanbul referanduma gidecek mi?





Referandum tartışmaları da var. Referanduma gitti bu 2011'de. Biz bu projeyle halkın önüne çıktık. Vatandaş bu projeye evet dedi. O zaman 1. boğaz köprüsünde getirseydik keşke. İHA'ları SİHA'ları, yerli otomobili de getirseydik o zaman referanduma."



