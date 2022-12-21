Samanyolu Haber /Politika / Yılın son anketi açıklandı: Bu pazar seçim olsa /21 Aralık 2022 12:24

Yılın son anketi açıklandı: Bu pazar seçim olsa

PİAR Araştırma, Aralık ayı anketine göre AKP'nin oyu yüzde 29,8 olurken CHP'nin oyu yüzde 26,7 olarak ölçüldü. Olası cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur anketinde Cumhur İttifakı yüzde 41,3 oy oranında kaldı.

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PİAR Araştırma, 15-18 Aralık tarihleri arasında 26 ilde 2618 katılımcı ile yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

Anketin katılımcılarına, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.



Anket sonuçlarına göre kararsız seçme de dağıtıldığında partilerin oy oranları şöyle oldu:

AKP: Yüzde 29,8
CHP: Yüzde 26,7
İYİ Parti: Yüzde 10,3
HDP: Yüzde 9,8
MHP: Yüzde 9,1
Gelecek Partisi: Yüzde 3,8
Zafer Partisi: Yüzde 3,0
Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 2,0
Ankete "diğer" cevabını verenlerin oranı ise yüzde 3,2 olarak ölçüldü.

Ankete katılanlara 'Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna Cumhur ve Millet İttifakı adayları kalırsa kime oy verirsiniz?' diye soruldu.



Olası bir ikinci turda seçmenin tercihleri şöyle oldu:

Millet İttifakı: Yüzde 47,5
Cumhur İttifakı: Yüzde 41,3
Kararsızlar: Yüzde 11,2
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