Yılın son anketi açıklandı: Bu pazar seçim olsa

Anketin katılımcılarına, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.
Anket sonuçlarına göre kararsız seçme de dağıtıldığında partilerin oy oranları şöyle oldu:
AKP: Yüzde 29,8
CHP: Yüzde 26,7
İYİ Parti: Yüzde 10,3
HDP: Yüzde 9,8
MHP: Yüzde 9,1
Gelecek Partisi: Yüzde 3,8
Zafer Partisi: Yüzde 3,0
Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 2,0
Ankete "diğer" cevabını verenlerin oranı ise yüzde 3,2 olarak ölçüldü.
Ankete katılanlara 'Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna Cumhur ve Millet İttifakı adayları kalırsa kime oy verirsiniz?' diye soruldu.
Olası bir ikinci turda seçmenin tercihleri şöyle oldu:
Millet İttifakı: Yüzde 47,5
Cumhur İttifakı: Yüzde 41,3
Kararsızlar: Yüzde 11,2