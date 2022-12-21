Yılın son anketi açıklandı: Bu pazar seçim olsa

Anketin katılımcılarına, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.













Ankete katılanlara 'Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna Cumhur ve Millet İttifakı adayları kalırsa kime oy verirsiniz?' diye soruldu.









Olası bir ikinci turda seçmenin tercihleri şöyle oldu:

PİAR Araştırma, 15-18 Aralık tarihleri arasında 26 ilde 2618 katılımcı ile yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.Anket sonuçlarına göre kararsız seçme de dağıtıldığında partilerin oy oranları şöyle oldu:AKP: Yüzde 29,8CHP: Yüzde 26,7İYİ Parti: Yüzde 10,3HDP: Yüzde 9,8MHP: Yüzde 9,1Gelecek Partisi: Yüzde 3,8Zafer Partisi: Yüzde 3,0Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 2,0Ankete "diğer" cevabını verenlerin oranı ise yüzde 3,2 olarak ölçüldü.Millet İttifakı: Yüzde 47,5Cumhur İttifakı: Yüzde 41,3Kararsızlar: Yüzde 11,2