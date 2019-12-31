Samanyolu Haber /Gündem / Yılın son anketi: MHP ve İYİ parti baraj altında kalıyor /31 Aralık 2019 17:54

Yılın son anketi: MHP ve İYİ parti baraj altında kalıyor

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Optimar Araştırma'nın anketine göre, "Bugün bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 35'i AKP, yüzde 18.8'i CHP, yüzde 10,3'ü de HDP yanıtını verdi.

SHABER3.COM

Optimar Araştırma Şirketi yılın son seçim anketini gerçekleştirdi. Optimar Araştırma şirketi sahibi Hilmi Daşdemir, 12-15 Aralık tarihlerinde yapılan 'Türkiye'nin Nabzı' araştırmasının sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu araştırmaya göre, "Bugün bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 35'i AKP, yüzde 18.8'i CHP, yüzde 10,3'ü de HDP yanıtını verdi.

MHP yüzde 8,7, İyi Parti yüzde 7,2, Saadet Partisi de yüzde 0.9 oranında oy aldı. Ankette, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ile Ali Babacan'ın henüz kurmadığı ancak beklenen partisi aynı oranda oy aldı. Kararsızların oranı ise yüzde 13,1.

26 ilde 2 bin 185 katılımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan anketi kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Daşdemir, şu paylaşımda bulundu:

"Partilerin şu andaki oy oranları -kararsızlar dağıtılmadan- grafikteki gibidir."



Beştepe'deki CHP'li isim verisi
Ankette katılımcılara ayrıca CHP ile Muharrem İnce arasında yaşanan krize ilişkin düşünceniz nedir? sorusuna, yüzde 16,4'ü "CHP yönetiminin haklı olduğunu düşünüyorum", yüzde 33,5'i "Muharrem İnce'nin haklı olduğunu düşünüyorum", yüzde 50,1'i de "Yaşanan krize ilişkin bilgim yok" yanıtını verdi.

Ankette ayrıca Kanal İstanbul projesine de yer verildi. Katılımcılara, "Kanal İstanbul projesi sizce ülkemiz için faydalı mı, yapılmalı mı?" siye soruldu. "Evet faydalı, yapılmalı" diyenlerin oranı yüzde 38,4 iken, "Hayır faydalı değil, yapılmamalı" yanıtını verenlerin oranı yüzde 27,6 olarak aktarıldı. Yüzde 34'lük bir kesim ise kararsız olduğunu ifade etti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yılın son anketi: MHP ve İYİ parti baraj altında kalıyor Sonraki Haber >>

ABD'nin Irak büyükelçiliği işgal edildi!

ABD'nin Irak büyükelçiliği işgal edildi!

Öyle bağırarak çağırarak değil, o işler geçti!

Öyle bağırarak çağırarak değil, o işler geçti!

'Halk haklının yanında değil, güçlünün yanında oldu'

'Halk haklının yanında değil, güçlünün yanında oldu'

Uçan motosikletten yeni görüntüler

Uçan motosikletten yeni görüntüler

İstanbul Havalimanı'na rüzgar sebebiyle bazı uçaklar inemedi

İstanbul Havalimanı'na rüzgar sebebiyle bazı uçaklar inemedi

Engelliyi kızdırınca!

Engelliyi kızdırınca!

Yaramazlık çocuğa pahalıya mal olacaktı!

Yaramazlık çocuğa pahalıya mal olacaktı!

Son anda kurtuldu

Son anda kurtuldu

Otobüse kafadan çarptı!

Otobüse kafadan çarptı!

[Bunu da yaptılar!] A Haber: Aç kalmak ömrü uzatıyor

[Bunu da yaptılar!] A Haber: Aç kalmak ömrü uzatıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:03:32