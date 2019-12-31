Yılın son anketi: MHP ve İYİ parti baraj altında kalıyor

Optimar Araştırma Şirketi yılın son seçim anketini gerçekleştirdi. Optimar Araştırma şirketi sahibi Hilmi Daşdemir, 12-15 Aralık tarihlerinde yapılan 'Türkiye'nin Nabzı' araştırmasının sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu araştırmaya göre, "Bugün bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 35'i AKP, yüzde 18.8'i CHP, yüzde 10,3'ü de HDP yanıtını verdi.





MHP yüzde 8,7, İyi Parti yüzde 7,2, Saadet Partisi de yüzde 0.9 oranında oy aldı. Ankette, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ile Ali Babacan'ın henüz kurmadığı ancak beklenen partisi aynı oranda oy aldı. Kararsızların oranı ise yüzde 13,1.





26 ilde 2 bin 185 katılımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan anketi kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Daşdemir, şu paylaşımda bulundu:





"Partilerin şu andaki oy oranları -kararsızlar dağıtılmadan- grafikteki gibidir."













Beştepe'deki CHP'li isim verisi

Ankette katılımcılara ayrıca CHP ile Muharrem İnce arasında yaşanan krize ilişkin düşünceniz nedir? sorusuna, yüzde 16,4'ü "CHP yönetiminin haklı olduğunu düşünüyorum", yüzde 33,5'i "Muharrem İnce'nin haklı olduğunu düşünüyorum", yüzde 50,1'i de "Yaşanan krize ilişkin bilgim yok" yanıtını verdi.





Ankette ayrıca Kanal İstanbul projesine de yer verildi. Katılımcılara, "Kanal İstanbul projesi sizce ülkemiz için faydalı mı, yapılmalı mı?" siye soruldu. "Evet faydalı, yapılmalı" diyenlerin oranı yüzde 38,4 iken, "Hayır faydalı değil, yapılmamalı" yanıtını verenlerin oranı yüzde 27,6 olarak aktarıldı. Yüzde 34'lük bir kesim ise kararsız olduğunu ifade etti.







