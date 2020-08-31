Samanyolu Haber /Dünya / Yıllar sonra bir ilk /31 Ağustos 2020 13:07

Yıllar sonra bir ilk

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne arasında barışa dönük bir adım daha.

SHABER3.COM

İsrail El Al Havayolları'na ait uçak, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan ilk ticari uçuşu gerçekleştirdi.

Tel Aviv'den Abu Dabi'ye havalanan uçakta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanları yer aldı. 

SUUDİ ARABİSTAN HAVA SAHASINI AÇTI

LY971 sefer sayılı uçak, İsrail'in talebini Riyad'ın kabul etmesi üzerine bir başka ilki daha gerçekleştirerek Suudi Arabistan hava sahası üzerinden uçtu.

Delegasyonu taşıyan uçağın üzerine Arapça, İbranice ve İngilizce "barış" kelimesi yazıldı. 

İsrail ve BAE, ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğuyla ülkeler arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirecek bir anlaşmaya imza atmıştı. 
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