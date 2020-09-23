Yıllar sonra ilk defa anlattı

Türk Hava Yolları'nın (THY) eski yönetim kurulu başkanı Candan Karlıtekin, 3'üncü havalimanı projesinden 2009 yılında haberdar olduğunu belirterek, "Ağabey" diye hitap ettiği Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın Atatürk Havalimanı'nın kapatılacağını kendisinden sakladığını söyledi.





TV5'te Yıldıray Oğur ile Ali Bayramoğlu'nun sunduğu "Serbest Görüş" programında soruları cevaplandıran Karlıtekin, "Siz yeni havalimanına karşı mıydınız?" sorusu üzerine, "Böyle önemli bir konuda bize hiçbir görüş sorulmadı. Yeni havaalanı yapılacak, kapasitesi ne, nereye? Ben orada görevliyim. Yönetim kurulu başkanıyım, icra Kurulu başkanıyım. Sadece yönetim değil, biz her gün gidiyorduk." cevabını verdi





PROJEYİ THY YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN BİLE GİZLEMİŞLER





Karlıtekin, İstanbul Havalimanı'ndan nasıl haberdar olduğu ise şu sözlerle açıkladı: "2009'un ortalarında buna karar verildi. Karar verildiğini de ben şöyle öğreniyorum: Yeşilköy'e genel müdürlük binası kifayet etmiyor. Yeni bir bina yapalım. Orada arsamız da vardı. Projelerini yaptırdık. Sonra bir gün Hamdi (Topçu) Bey geldi, 'Boşuna uğraşma' dedi. 'Hayırdır' dedim. 'Havaalanı buradan taşınıyor' dedi. 'Allah Allah' dedim."





CANDAN KARLITEKİN: BEN ONA AĞABEY DERDİM





"Farklı bir parti değiliz, bir şey değiliz." diyen Karlıtekin şöyle devam etti: "Hatta İstanbul Belediyesi'nde de eski Ulaştırma Bakanımızla (Binali Yıldırım) birlikte çalıştık. O İstanbul Deniz ve Otobüsleri Genel Müdürüydü, ben İştirakler Daire Başkanıydım. Ben hiyerarşik olarak üstteydim ama ona ağabey derdim. Fakat buna rağmen görüşümüz alınmadı. Benim dışımdaki insanlardan da alınmadı."





Candan Karlıtekin, Ali Babacan'ın Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi yönetiminde görev aldı.





AZAMİ 2 MİLYAR DOLAR HARCANSAYDI YENİ HAVALİMANINA LÜZUM KALMAZDI







Karlıtekin, "Görüşümüz uygun bir pist yapılması kaydıyla bir miktar belki kamulaştırma yapılacaktı. Azami 2 milyar dolara İstanbul'un ihtiyacını idare eder değil, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na da ikinci paralel pist yapılmak kayıt ve şartı ile ikisi İstanbul'un ve İstanbul üzerinden Türkiye'nin hava taşımacılığı ihtiyacını görürdü. Yakın bir gelecekte de buna ihtiyaç yoktu. Ama mesele şu; İstanbul'u kuzeye ve batıya doğru büyütme hayali vardı." dedi.





"İSTANBUL'U KUZEY VE BATIYA BÜYÜTME PROJESİ, KANAL İSTANBUL DA BİR ETKEN..."





Yıldıray Oğur'un "Kanal İstanbul yüzünden mi?" sorusuna cevaben Karlıtekin, "Kanal İstanbul da bunun bir parçası. İstanbul'da zaten 15-16 milyon nüfus var. 5 milyon belki, oraya bir nüfus yığacaksınız. Bu doğru bir şey değil. Oraya kuracağınız bir şehir yine İstanbul'un merkeziyle ilişkili olacak. Yine büyük bir yük bindirecek İstanbul'un içine. İklimsel olarak İstanbul'un kuzeyi ile güneyi arasında her zaman derece farkı vardır. İstanbul'un kuzeyindeki ormanlar, İstanbul'un akciğerleri..."





"ERDOĞAN, BELEDİYE BAŞKANI İKEN KUZEYDE İMARA KARŞIYDI"





1995 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne brifing almaya geldiğine işaret eden Karlıtekin, "Biz (Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan) o zaman İstanbul'un kuzeyine yapılaşma yapmanın nasıl bir cinayet olduğunu kendisine izah etmiştik. İstanbul'u büyütmemek lazımdı. Sonuç itibariyle bir tercihtir, o havalimanının yapılması ihtiyaçtan değil, daha büyük bir İstanbul'un röper noktasını ileriye çekmek içindir. Oraya çekildi."