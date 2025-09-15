Samanyolu Haber /Gündem / Yıllar sonra izin çıktı: Öcalan avukatları ile görüşecek /15 Eylül 2025 10:21

Yıllar sonra izin çıktı: Öcalan avukatları ile görüşecek

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları görüşme için İmralı Adasına gitti. Öcalan'ın avukatlarına 6 yıldır görüşme izni verilmiyordu.

SHABER3.COM

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları, uzun bir aranın ardından İmralı Adası’na gitti. Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu hafta 17 ve 18'inci toplantılarını yapmaya hazırlanırken, Asrın Hukuk Bürosu avukatları, İmralı Adası'nda tutuklu olan Öcalan'ı ziyaret etmek üzere adaya gitti.

6 YIL SONRA BİR İLK
Avukatlar, Öcalan’ı en son 2019 yılında ziyaret etmişti. Asrın Hukuk Bürosu’ndan Cengiz Yürekli, Raziye Öztürk ve İbrahim Bilmez’in yer aldığı heyet, müvekkilleriyle görüşmek üzere adaya gittiği ifade edildi.
