Yıllar sonra konuştu

Suskunluğu bozan gazeteci Saadettin Teksoy, gazeteci Uğur Dündar'ın başarısından rahatsız olduğu için "canavar uzmanı" diyerek kendisi ile alay ettiğini söyledi.





"Van Gölü canavarı” haberi sebebiyle Uğur Dündar'ın kendisini hedef aldığını belirterek, "Kendisi benden canlı yayına çıkmamı istedi. Benim konuyla ilgili anlatımım sırasında akıllarınca 'canavar uzmanı' yazarak dalga geçmiş, benim bir numara olmamı çekemeyerek kendini avutmuştu. İşin aslı bu. Bu olaydan çıkarılacak sonuç: Altın çamura düşmekle bakır ya da teneke olmaz!” diye konuştu.





Teksoy; Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin hayatta iken kendisi ile görüşen ilk gazeteci olduğunu belirterek, Billur Tuz cinayetinin katilini polisten önce kendisinin bulduğunu ve Suudi Prens kılığına girip yanında sözde eşiyle İstanbul’da Arapların maruz kaldığı önyargıları dile getirdiğini söyledi.





"ELBETTE BU İŞİN BİR OLMAZSA OLMAZI VAR"





Teksoy, “Ekranlarda her yayınlandığında seyredilme rekorları kıran, televizyon tarihinin unutulmazları arasında gösterilen programlara imza attım. Televizyon dünyasında seyircinin hafızasına kazınan bir üslup oluşturmak her babayiğidin harcı değil. Bu konuda mütevazı olamayacağım, kusura bakmayın." dedi.





Gazeteci Saadettin Teksoy, "Bir günde dört mevsimi yaşadığımız bu ortamda ben nasıl program yapabilirim!" dedi.





Hürriyet'e mülakat veren Teksoy, "İnsanların zihnine sadece anlattığınız konularla girmek ve hafızalarda kalmak imkânsızdır. Bunu yapabilmek için kendine has üslubu olan bir sembole ya da bir imaja ihtiyacınız vardır. Bu yapıyı kurmak için de sırtınızı bilgiye dayamalısınız. Edebiyatın demir leblebisi olarak anılan isimlerin kitaplarına başvurdum. Elbette bir de en önemlisi ve bu işin olmazsa olmazı, bir Sadettin Teksoy’a ihtiyaç var.” diye konuştu.





"UĞUR DÜNDAR BENİM BİR NUMARA OLMAMI ÇEKEMEDİ"





Gazeteci Uğur Dündar’ın ‘Van Gölü canavarı” haberiyle kendisiyle dalga geçtiğini söyleyen Teksoy, şunları kaydetti: “Uğur Dündar bu haberi atlamıştı. Kendisi benden canlı yayına çıkmamı istedi. İstanbul dışında olduğumu belirtince, en azından telefonla ana habere bağlanmamı rica etti. Ben de eski dostluğumuza binaen kırmayıp bağlandım. Ekranda ismimin altına yazdıkları yazıyı görmem mümkün değildi. Benim konuyla ilgili anlatımım sırasında akıllarınca 'canavar uzmanı' diye yazarak dalga geçmiş, benim bir numara olmamı çekemeyerek kendini avutmuştu.”





“Şimdi ne yapıyorsunuz? Niçin ekrandan uzaksınız?” sorusu üzerine Teksoy, “Herkesin bildiği bir gerçek var; ekran kirliliği... Bir günde dört mevsimi yaşadığımız bu ortamda ben nasıl program yapabilirim!" diye cevap verdi.