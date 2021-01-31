Yıllar sonra Motorola'ya dava açtı

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cem Uzan, kendisi ve kardeşi Hakan Uzan'ın Motorola aleyhine 160 milyon doları aşan haksız fiil ve dolandırıcılıktan oluşan zararların tazminatı davasını başlattığını belirtti.







Uzan, 2005 yılı eylül ayından beri "Motorola'nın Uzan ailesine yönelik yasadışı eylemleri ile sebep olduğu zararlardan ötürü Paris Mahkemesi'ne haklarının giderilmesi için başvuruda bulunduğunu vurguladı.





Motorola, 1990’lı yıllarda Uzan ailesine ait Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri'nin altyapı yatırımları için gerekli ekipman ve saha hizmetleri için 1,8 milyar dolara varan satış kredisi sağlamıştı. 2001 yılında Telsim'in temerrüde düşmesi üzerine Motorola, New York'ta Uzan ailesi üyelerine karşı Finansman Anlaşmalarına dayanan şahsi tazminat davası başlatmış ve Temmuz 2003'te ayni mahkemeden şahıslar aleyhine karar aldırdı.





İsviçre Zürih Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi (ZCC), Telsim ve Motorola tarafından sözleşmelerdeki herhangi bir anlaşmazlık ve ihtilafın çözümü için yetkilendirilen forum olarak, Haziran 2005'te nihai kararı verdi.





Motorola sonrasında Telsim kredilerinden doğan alacakları ve tazminatları haklarını başka kurumlara satarak devir ve temlik etti.





Uzan bu tarihten itibaren Motorola'nın mahkemeleri aldatarak alacaklarını devrettiği halde kendisinin tahsilat yapmaya devam ettiğini ve kendilerini 160 milyon dolardan fazla zarara uğrattığını belirtti.





Hakan Uzan adalet için bir eylem başlattıklarını belirtirken Cem Uzan ise bunun bir başlangıç olduğunu vurgulayarak "yakın zaman birçok yeni davayı başlatmak üzere son hazırlıklar tamamlanmaktadır," ifadelerini kullandı.